Nocerina: stadio ancora «dimezzato», scatta la prevendita per domenica

di Giuliano Pisciotta

Stadio San Francesco ancora a mezzo servizio per la prima di campionato della Nocerina. Domenica pomeriggio, in occasione della gara casalinga con il neopromosso Grumentum, i tifosi molossi potranno accedere al solo settore Tribuna, visto il mancato utilizzo da parte del club di Curva Sud e Distinti.



Più che lavori legati ancora ai finanziamenti per le Universiadi - peraltro limitati a Tribuna, spogliatoi e Curva Nord - gli unici accorgimenti riguardano il settore Curva Sud, per il ripristino della completa funzionalità dei servizi igienici e la rimozione di materiale di risulta. Nessun problema invece per quanto concerne i Distinti.



In tal senso, dunque, il settore popolare solitamente occupato dalla tifoseria organizzata potrebbe tornare disponibile per la seconda gara casalinga dei molossi, in programma il 15 settembre prossimo contro il Foggia.



La stretta attualità riguarda la ripresa degli allenamenti in vista della prima di campionato e la certezza, per mister Di Costanzo, di poter contare in prima linea anche sul centravanti Alessio Lava. Per l'attaccante toscano, reduce da una lunga militanza sportiva in Costa Rica, è arrivato il transfer federale che gli permetterà di essere convocato e, magari, di trovare anche spazio in campo contro il Grumentum. Ancora lunga invece l'attesa per Tshibamba, sia per ragioni burocratiche, sia per una condizione fisica non ancora ottimale visti i postumi del recente infortunio.



Aperta infine la prevendita per il match di domenica. Fino alle 13 di domenica i biglietti saranno disponibili presso i punti Futuransa delle due Nocera ai seguenti prezzi:

Tribuna Centrale (Poltroncine Rosse) 13 euro in prevendita, 15 euro al botteghino; ridotto (dai 13 ai 17 anni, donne e over 65) 10 euro.

Tribuna Laterale 7 euro in prevendita; 8 euro al botteghino; ridotto (dai 13 ai 17 anni, donne e over 65) 5 euro.

Domenica i tagliandi saranno messi in vendita disponibili presso il botteghino del PalaCoscioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA