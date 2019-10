Nocerina, stavolta Liurni non basta: Cavallaro pronto per la panchina?

di Giuliano Pisciotta

Si ferma a due gare il ruolino di marcia positivo della Nocerina. Dopo il pari di Sorrento e il successo con la Gelbison, i molossi si fermano ad Altamura. Punteggio finale di 2-1 in favore dei pugliesi, con Cela - poco dopo di un legno colpito dal rossonero Lava - e Pollidori a firmare un gol per tempo. Ai campani stavolta non basta il secondo gol di fila di Liurni, questa volta su calcio di rigore.



Il punto della bandiera arriva 5 minuti prima che Guido, estremo di casa, rimedi il secondo cartellino giallo lasciando i pugliesi in 10 uomini. Tuttavia la Nocerina non sa approfittarne e torna a casa con le pive nel sacco, di fatto aprendo anche una possibile crisi relativa alla panchina.



Nei giorni scorsi, infatti, si sono rincorse voci di una insanabile frattura tra il presidente Maiorino e il tecnico Di Costanzo, nate dalle dichiarazioni completamente opposte rilasciate dai due al termine della gara con la Gelbison. Il ko di Altamura potrebbe essere dunque il pretesto che porta al divorzio con l'allenatore, con approdo sulla panchina dei molossi dell'ex capitano Giovanni Cavallaro.

