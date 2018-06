Nocerina, strappo ricucito: c'è la nuova società

di Giuliano Pisciotta

NOCERA INFERIORE - Prima le notizie su uno strappo definitivo tra i soci uscenti e il nuovo gruppo capitanato da Corrado Del Giudice e Salvatore Napolitano, poi un improvviso dietro-front e l'annuncio della fumata bianca. Tutto nel giro di poche ore, tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi. La Asd Nocerina ha una nuova compagine societaria, che questa sera dovrebbe accogliere in gruppo anche Danilo Leone, ex presidente del Campobasso nella scorsa stagione sportiva.



Ieri sera la trattativa, ratificata dalla firma di un accordo preliminare, sembrava naufragata a causa dell'insolvenza di alcuni dei soci uscenti, che non avevano garantito entro il termine prefissato le cifre sottoscritte nel preliminare a copertura di debiti pregressi. Questa mattina la svolta positiva, che darà anche il via alle operazioni di carattere tecnico in casa Nocerina, con l'annuncio quasi certo di Stefano Liquidato quale nuovo allenatore.

