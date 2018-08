Nocerina sulle tracce di un portiere: nel mirino Lombardo, ex Ebolitana

di Giuliano Pisciotta

Raoul Lombardo nel mirino della Nocerina. L'estremo difensore classe 1994 sembra essere molto vicino al club rossonero, che da diversi giorni lo sta corteggiando per completare il reparto, insieme a Rocco Novelli. Nella scorsa stagione, Lombardo ha indossato la casacca del Mantova per metà stagione, prima di ritornare in Campania tra le file dell'Ebolitana. In precedenza, il portiere ha difeso i pali di Aversa Normanna (dal 2015 al 2017), Sorrento (stagione 2014-2015) e Matera (da gennaio 2013 al 2014).

