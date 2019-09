Nocerina: trasferta libera a Brindisi, gara col Foggia sotto osservazione

di Giuliano Pisciotta

Per un “via libera” ufficialmente concesso per la prossima trasferta, arriva un “altolà” per la successiva gara casalinga. L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive non ha individuato profili di alto rischio per il match Brindisi-Nocerina, in programma domenica prossima allo stadio Fanuzzi.



La linea guida fornita dall'organo del Viminale riguarda un ridotto numero di tagliandi a disposizione dei supporters rossoneri, tutti da vendere obbligatoriamente entro sabato alle 19 e previa esibizione di un documento di identità dei singoli acquirenti. Così da redigere una lista di presenti, da trasmettere entro domenica mattina alla Questura di Brindisi.



Lo stesso Osservatorio ha tuttavia classificato tra le gare a rischio Nocerina-Foggia, in programma domenica 15 settembre. Approfondimenti relativi all'ordine pubblico saranno disposti nei prossimi giorni, al fine di individuare possibili turbative dovute ai rapporti tra le due tifoserie. Le linee guida in tal senso saranno ufficializzate all'inizio della prossima settimana.

