Nocerina, tre assenti in Coppa: i convocati per la gara con il Nola

di Giuliano Pisciotta

Tre assenze in casa Nocerina per l'esordio in Coppa Italia di Serie D. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno allo stadio San Francesco il Nola dell'ex Gianluca Esposito, per il turno preliminare della manifestazione tricolore. Il tecnico Nello Di Costanzo dovrà fare a meno del portiere Scocco, del difensore Romano e del tanto atteso attaccante Tshibamba.



La gara di domani sarà l'occasione per i tifosi di vedere all'opera la nuova squadra che sarà ai nastri di partenza del girone H di Serie D. Finora, infatti, i rossoneri si sono allenati rigorosamente a porte chiuse, causa inagibilità degli spalti dello stadio Felice Squitieri di Sarno; top secret pure il test con il Grotta, scelta che non è andata giù a un po' di tifosi, che avrebbero preferito un'altra sede per poter veder soddisfatte le proprie curiosità relative al nuovo team.



Curiosità relative anche al sistema di gioco che mister Di Costanzo adotterà in campo, con maggiori possibilità - a quanto pare - di vedere una Nocerina schierata col 3-4-1-2, con Poziello alle spalle delle punte Sorgente e Liurni, con Campanella a guidare il terzetto difensivo completato da Ciampi e Mannone.

