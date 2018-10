Nocerina, tre turni di stop a Cioffi In vendita i biglietti per Castrovillari

di Giuliano Pisciotta

Costa cara a Manolo Cioffi, attaccante della Nocerina, l'inutile manata rifilata a un calciatore del Città di Messina negli ultimissimi minuti del match di campionato disputato domenica scorsa allo stadio "San Francesco". Il Giudice Sportivo gli ha rifilato ben tre giornate di squalifica, privando dunque mister Viscido di una valida alternativa per l'attacco.



Intanto, sul piano tecnico, i molossi saranno impegnati domenica prossima in trasferta contro il Castrovillari. In tal senso, è già scattata la prevendita per la sfida in programma allo stadio "Mimmo Rende", valida per la quarta giornata di campionato. I tifosi rossoneri che vorranno seguire la Nocerina potranno acquistare il biglietto in prevendita, al prezzo di 11 euro, compresi i diritti di prevendita, presso lo Splendor Caffè di via Cucci a Nocera Inferiore.

