Nocerina, tris al Real Poggiomarino: in prova l'esterno d'attacco Mascolo

di Giuliano Pisciotta

Felice Simonetti e Kevin Giorgio trovano il primo gol stagionale, seppur non ufficiale, con la maglia della Nocerina. I due atleti hanno firmato 2 delle 3 reti che i molossi hanno rifilato al Real Poggiomarino, formazione che sarà ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Un autogol del difensore Parlato ha completato il tabellino nello 0-3 definitivo.



Nel primo tempo da 45', il tecnico Gerardo Viscido ha impostato il consueto 3-5-2, affidandosi in difesa a Vuolo, Salto e Caso; Vatiero e Festa hanno presidiato le corsie esterne, con De Feo playmaker affiancato da Pecora e Odierna che hanno agito da intermedi. In prima linea, Simonetti e Cioffi.



Nelle due restanti frazioni da poco più di 20' ciascuna, mister Viscido ha visto all'opera gli attaccanti Carmine Capaccio (classe 2000, ex Ebolitana) e soprattutto Daniele Mascolo, esterno offensivo classe '94 che vanta alcune presenze in Serie C con le maglie di Cremonese e Pro Piacenza.

