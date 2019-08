Nocerina, tris nel test con il Grotta: 3-2 rossonero nel match amarcord

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina batte in rimonta il Grotta nell'amichevole disputata oggi - rigorosamente a porte chiuse - allo stadio Felice Squitieri di Sarno. La gara ha rievocato il ricordo dello storico spareggio disputato nel 1993 al San Paolo di Napoli, risolto da un gol di testa del centravanti Sauro Magni che regalò ai molossi la promozione nel Campionato Nazionale Dilettanti.



Tutt'altro sapore per il test match odierno, tra una Nocerina chiamata a un difficile percorso verso la salvezza in Serie D - nel tostissimo girone H - e un Grotta, neopromosso in Eccellenza ma intenzionato a recitare un ruolo di primo piano nel nuovo campionato.



Sono stati proprio gli irpini a passare in vantaggio con un gran bel gol di Russo, prima della rimonta rossonera firmata da Lava, Sorgente e Poziello (nella foto). La seconda rete del Grotta porta la firma di Volzone, attaccante con trascorsi alla Battipagliese.

