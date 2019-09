Nocerina, Tshibamba è convocato: tante assenze tra i molossi a Nardò

di Giuliano Pisciotta

La buona notizia è il rapidissimo rientro di Joel Tshibamba dall'Olanda e la sua partenza col gruppo alla volta di Nardò. Quella cattiva è che Nello Di Costanzo dovrà rinunciare a diversi elementi tra squalifiche e infortuni, in vista della trasferta pugliese.



La Nocerina ha voglia di riscatto dopo il ko, sicuramente immeritato, rimediato domenica scorsa in casa contro il Foggia. Contro i dauni, i molossi hanno sprecato almeno tre opportunità ghiotte per ribaltare l'iniziale svantaggio, finendo poi per essere puniti oltremisura nel finale.



C'è dunque desiderio di rivalsa, sebbene sia ben noto che il Giovanni Paolo II di Nardò non sia certo un campo semplice. Soprattutto alla luce di qualche assenza di rilievo. A partire dallo squalificato Carrotta, che nelle prime uscite stagionali ha dato prova di buona tenuta fisica e anche discreti numeri. Out anche Festa, Stellato e Silvestro, mentre ci sarà Matrone che ha scontato il suo stop disciplinare.



Ipotesi di formazione difficili da fare. Il 3-5-2 visto coi dauni, col tandem offensivo Lava-Sorgente, potrebbe subire qualche variante, con un possibile ritorno al 4-2-3-1 che, se non altro, permette a Poziello di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche, con minor sacrificio rispetto alla versione di quinto a destra di mediana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA