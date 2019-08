Nocerina: ufficializzato Carrafiello. Di Costanzo: «Girone H durissimo»

di Giuliano Pisciotta

Gerardo Nevio Carrafiello è da oggi ufficialmente un nuovo calciatore della Nocerina. Attaccante esterno classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, prima di una duplice esperienza in Serie D, con le maglie di Rieti e Portici. Nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze in categoria, realizzando anche un gol in Coppa Italia di Serie D.



Intanto, il tecnico Nello Di Costanzo commenta il sorteggio dei gironi. La Nocerina è stata inserita nel raggruppamento delle pugliesi, probabilmente il più difficile tra i gironi centro-meridionali. L'allenatore rossonero ne è pienamente consapevole, sottolineando che «nonostante una rosa molto giovane, la Nocerina farà di tutto per conquistare la salvezza prima possibile. Il girone H è di sicuro quello col più alto numero di pretendenti alla vittoria finale. Per quanto riguada noi, in chiave mercato non escludo qualche ulteriore innesto di esperienza».



Nel frattempo, salta un'altra possibilità per i tifosi di vedere all'opera la squadra versione 2019-2020. Nonostante i tentativi del presidente Maiorino, la Nocerina non ha avuto l'autorizzazione a disputare a porte aperte l'amichevole di lunedì 12 agosto prossimo con il Grotta, formazione neopromossa nel campionato di Eccellenza.

