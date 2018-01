Nocerina, un altro baby in attacco: Illiano promosso da mister Morgia

di Giuliano Pisciotta

Un po' di giorni in prova, buoni numeri evidenziati e un gol nell'amichevole di fine anno contro i “cugini” dell'Alfaterna. La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento di Antonio Illiano, attaccante esterno “tascabile” classe 2000, che nella prima parte della stagione ha indossato la casacca dell'Afragolese, nel girone A di Eccellenza campana. In precedenza, per il guizzante atleta molosso, un'esperienza formativa nel settore giovanile dell'Udinese.



Intanto, si avvicina l'appuntamento con la prima giornata di ritorno in campionato. Contro la Vibonese, nel big match di domenica, il tecnico Morgia dovrà rinunciare ai vari Schettino, Mautone e Vanacore, tutti però in predicato di rientrare a pieno regime dalla prossima settimana, in vista dell'appuntamento casalingo contro il Messina. Alla seduta odierna non hanno partecipato il portiere Gomis, bloccato da malanni di stagione e l'attaccante Dieme, che ha fruito di un permesso.

