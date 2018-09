Nocerina, un esterno scuola Juve per il roster di mister Viscido

di Giuliano Pisciotta

Qualità sulle fasce laterali per la Nocerina. Il club rossonero ha ufficializzato il tesseramento di Giuseppe Ruggiero, esterno che compirà 25 anni il prossimo 28 ottobre, con una lunga esperienza nel settore giovanile della Juventus. Un bel po' di Serie C in carriera, con le maglie di Pro Vercelli, Ascoli e Cuneo, intervallate da una parentesi nella Serie A slovena con la maglia del Nova Gorica. Nelle ultime due annate, il neo-acquisto dei molossi ha giocato in Serie D in Liguria, con le maglie di Savona e Argentina Arma. Ruggiero, nativo di Sant'Agata dei Goti, nel periodo precampionato si è allenato col gruppo Baronissi-Salerno dell'Equipe Campania Aic.

