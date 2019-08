Nocerina, un talento dall'Avellino: ecco il centrocampista Corcione

di Giuliano Pisciotta

Centrocampista di costruzione, all'occorrenza anche mezzala. È l'identikit di Mario Corcione, atleta classe 2001 che la Nocerina ha prelevato in prestito dall'Avellino. Nella scorsa stagione è stato il capitano della formazione Juniores biancoverde, guidata in panca dall'ex molosso Dario Rocco.



Fino a ieri si è allenato in pianta stabile con la prima squadra di mister Giovanni Ignoffo, scegliendo il numero 35 per la prossima stagione. Poi il passaggio a titolo temporaneo alla corte di Nello Di Costanzo che, nel suo 4-2-3-1, conta già su un altro giovanotto di belle speranze, classe 2001: quel Pablo Landri titolarissimo fin dalla gara di Coppa Italia con il Nola, che ha dato prova di doti tecniche e buona personalità da poter mettere in campo nel suo primo campionato non giovanile.





