Nocerina: due under in ballottaggio Maiorino invita i sindaci allo stadio

di Giuliano Pisciotta

Prove tecniche di formazione nella consueta sgambatura di metà settimana. La Nocerina prepara la sfida interna con la capolista Bari, con ancora qualche dubbio sulle condizioni del portiere Feola, assente anche questo pomeriggio. Ko anche il lungodegente Riccio, mentre Pecora - squalificato domenica come mister Chiancone - si è dedicato a un allenamento differenziato.



Ballottaggio tra under per la formazione di partenza: con Tipaldi titolare a destra, spazio a un attacco tutto "over" con Simonetti e Orlando; in caso di impiego di Odierna da quinto di centrocampo, invece, Simonetti potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Giorgio.



Intanto, in vista dell'importante appuntamento di campionato, per il quale la società ha indetto la "Giornata Rossonera", il presidente dei molossi Paolo Maiorino ha invitato allo stadio i sindaci delle due Nocera e il primo cittadino di Angri. Stando ai numeri, la prevendita per la gara di domenica è partita abbastanza a rilento, con meno di 200 tagliandi al momento emessi dalle biglietterie ufficiali.

