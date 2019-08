Nocerina, virata per il portiere: Scolavino torna in rossonero

di Giuliano Pisciotta

Un vero e proprio giro di portieri. La Nocerina tessera un quarto estremo difensore under, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Portici. Cesare Scolavino, classe 1999, torna a indossare la maglia rossonera dopo la breve parentesi della scorsa stagione.



L'atleta ha collezionato esperienze nei settori giovanili di Salernitana e Benevento prima di passare proprio alla Nocerina. A metà del passato campionato, il club rossonero lo ha ceduto al Savoia. Nelle scorse settimane, Scolavino si è allenato con il gruppo napoletano dell'AIC Equipe Campania, a lavoro allo stadio Vallefuoco di Mugnano.



L'arrivo del classe 1999 chiude di fatto la trattativa per un altro ritorno in rossonero, quello dell'esperto Ivano Feola, dato peraltro molto vicino alla firma subito dopo la gara di Coppa Italia contro il Nola. In partenza l'altro estremo Guddo, ex giovanili del Palermo.



Intanto, il tecnico Di Costanzo ha diramato la lista dei convocati per il match di domani al San Ciro di Portici. Out per problemi fisici Tshibamba e Romano, assente anche Lava in attesa degli adempimenti burocratici per il tesseramento. Recuperato invece Carrotta, alle prese con qualche fastidio in settimana.



Qui di seguito la lista completa: Scolavino, Leone, Ciampi, Campanella, Mannone, Festa, Stellato, Senatore, Carrotta, Di Lollo, Mincione, De Siena, Pisani, Liurni, Sorgente, Poziello, Carrafiello, Messina, Conte, Califano, Landri.

