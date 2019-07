Nocerina: «virata» su Mannone, domani presentazione del mister

di Giuliano Pisciotta

Virata di mercato per la retroguardia. La dirigenza della Nocerina ha infatti riportato in rossonero Antonio Mannone, che torna dopo l'esperienza nella stagione 2007-2008. All'epoca, da under, giocò da esterno difensivo; nella nuova stagione, invece, sarà uno dei centrali di retroguardia a disposizione del tecnico Nello Di Costanzo. In carriera, Mannone ha vinto quattro campionati di Serie D, disputando anche due stagioni tra i professionisti con le casacche di Neapolis e Catanzaro.



Intanto la società ha fissato per domani pomeriggio alle 18.30, nella sala stampa dello stadio San Francesco, la presentazione di mister Di Costanzo e dello staff che guiderà i molossi nel campionato di Serie D 2019-2020. In tema di gironi, si profila una collocazione dei rossoneri nel gruppo H, raggruppamento che comprende un bel po' di temibili formazioni pugliesi che si stanno attrezzando, a suon di colpi a sensazione, per tentare il salto diretto in Serie C.



