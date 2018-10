Nocerina, Viscido non cambia: confermato l'undici di Castrovillari

di Giuliano Pisciotta

Gerardo Viscido non cambia l'assetto della Nocerina di Castrovillari. La coriacea prestazione, che ha portato al secondo successo di fila, ha restituito ulteriori dettagli positivi nel processo di crescita della squadra.



Dunque, molto probabile la conferma della formazione di partenza vista al "Mimmo Rende", con Ruggiero nel ruolo di intermedio, nel quale è sembrato molto più efficace rispetto alla sacrificata collocazione da playmaker, in cui era stato schierato nella gara col Città di Messina.



Giorgio sarà ancora il partner offensivo di Simonetti, a discapito di un Orlando che paga esclusivamente gli obblighi regolamentari relativi agli under.



Qui di seguito l'elenco completo dei convocati

PORTIERI: Feola, Novelli, Scolavino

DIFENSORI: Barzaghi, Caso, Di Fraia, Iodice, Salto, Vatiero, Vuolo

CENTROCAMPISTI: Accardo, Cardone, D’Amaro, De Feo, Di Martino, Festa, Odierna, Pecora, Ruggiero

ATTACCANTI: Giorgio, Orlando, Simonetti, Riccio

INDISPONIBILI: Cioffi (squalificato); Coulibaly e Montuori (infortunati)

