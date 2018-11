Nocerina, Viscido non cambia. E mercoledì il new deal societario

di Giuliano Pisciotta

Squadra con la testa alla gara di Portici, società pronta alla nuova svolta, da ufficializzare mercoledì in conferenza stampa. Il sabato in casa Nocerina viaggia su binari paralleli. In campo la formazione di Gerardo Viscido ha rifinito in mattinata la preparazione della partita con i biancazzurri vesuviani.



L'unica novità tra i convocati riguarda il rientro di Vatiero tra i convocati, ma l'esterno ex Manfredonia non dovrebbe far parte della formazione titolare che il tecnico dei molossi manderà in campo dal 1' contro il Portici. Si va infatti verso una conferma della squadra schierata inizialmente con l'Igea Virtus, che sta gradualmente trovando importanti automatismi in entrambe le fasi di gioco.



Sul piano societario, mercoledì è fissata una conferenza stampa di presentazione dei nuovi componenti della società, che prenderanno il posto di Bruno Iovino e degli altri due dirigenti dimissionari. L'avvocato Paolo Maiorino (in foto, nel riquadro) sarà il presidente e legale rappresentante della Nocerina 1910 e non è escluso che possa chiedere allo stesso Iovino di restare nell'entourage del club, col ruolo di direttore generale, già occupato dal dirigente irpino in varie esperienze passate tra le fila del sodalizio di Nocera Inferiore.



Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per domani.

PORTIERI: Feola, Novelli, Scolavino

DIFENSORI: Caso, Di Fraia, Iodice, Petillo, Salto, Vuolo

CENTROCAMPISTI: Accardo, Cardone, De Feo, Di Martino, Festa, Odierna, Pecora, Ruggiero, Vatiero

ATTACCANTI: Cioffi, Giorgio, Orlando, Riccio, Simonetti

Indisponibili: Barzaghi, Coulibaly, Montuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA