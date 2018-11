Nocerina, Viscido non cambia: a Roccella anche il neo presidente

di Giuliano Pisciotta

Due impegni in pochi giorni, così come prevede il calendario. La Nocerina sarà di scena domani pomeriggio al "Ninetto Muscolo" di Roccella Jonica, per un'insidiosa trasferta. Il tecnico Viscido sembra orientato a confermare lo stesso undici di partenza visto all'opera per gran parte delle gare di campionato fin qui disputate. Ancora assente Coulibaly, al quale faranno compagnia in bacino di carenaggio i vari Montuori, Barzaghi e Riccio.



Intanto, nella trasferta calabrese i molossi potranno contare su un tifoso in più. Il neo-presidente Paolo Maiorino farà il suo esordio ufficiale in tribunale al seguito della squadra. Riscontrato l'entusiasmo della piazza per la ventata di novità sul piano societario, Maiorino vuol far sentire da subito la presenza della nuova dirigenza accanto al gruppo affidato alle cure tecniche di Gerardo Viscido.



Sarà un esame di maturità importante per i rossoneri, che dovranno dimostrare ancora una volta di non soffrire la sorprendente posizione di classifica fin qui acquisita.



Qui di seguito l'elenco completo dei convocati

PORTIERI: Feola, Novelli

DIFENSORI: Caso, Di Fraia, Iodice, Salto, Vuolo

CENTROCAMPISTI: Accardo, Branchi, Cardone, De Feo, Di Martino, Festa, Odierna, Pecora, Ruggiero, Vatiero

ATTACCANTI: Capaccio, Cioffi, Giorgio, Orlando, Simonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA