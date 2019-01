Nola corsaro al Vallefuoco: Granata inchiodata in coda classifica

di Raffaella Ascione

Come nel peggiore degli incubi. Nessun sussulto in termini di classifica, nessuno slancio. I granata cadono al Vallefuoco anche contro il Nola e restano saldamente ancorati al fondo della graduatoria con soli 8 punti.



E dire che contro i bruniani l’avvio di gara dei ragazzi di Morra era stato tutt’altro che negativo. I granata replicano colpo su colpo alle incursioni di Troianiello e compagni, salvo poi capitolare alla fine della prima frazione di gioco.



È una giocata del giovane Tagliamonte (l'esultanza nella foto a cura dell'ufficio stampa bruniano) a spezzare l’equilibrio: per il classe ’99 si tratta del terzo sigillo in campionato.



Nella ripresa, la generosa reazione dei granata non sortisce l'effetto sperato ed al minuto 24 il Nola trova il bis che consente di chiudere la gara. Il raddoppio porta la firma di Stoia, che consente ai suoi di tenere a distanza di sicurezza – tre punti – la sestultima (viaggiano a braccetto, a quota 21, Gravina e Gragnano).

