Notte magica per la Sarnese: Salernitana fermata sullo 0-0

di Giuliano Pisciotta

È terminata a reti inviolate l’amichevole fra la Sarnese di mister Cusano e la Salernitana. Una vera e propria notte magica per l’intera Sarno, che ha accolto con traboccante entusiasmo i granata di Colantonio. Un test che ha fornito importanti ed incoraggianti indicazioni al tecnico dei sarrastri in vista dell’imminente avvio di campionato.

In uno Squitieri gremito, le due tifoserie hanno ricordato le vittime della tragica frana del 5 maggio 1998, con tanto di striscioni commemorativi (foto tratta da Facebook).

Forti le motivazioni messe in campo dai ragazzi di mister Cusano sin dalle prime battute di gioco, viene invece fuori alla lunga l’undici di Colantonio che viene fuori alla lunga. Nella prima frazione di gioco, ospiti vicini al gol in due occasioni, prima con Odjer e poi con Bocalon: il palo e la traversa dicono di no alla Salernitana. Nella ripresa – corre il 20’ – gol annullato a Perticone. Salernitana ancora pericolosa nel finale di gara con Djuric, che spreca a porta sguarnita.

