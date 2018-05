Nuova vertenza contro la Nocerina: arretrati per 6.800 euro ad Aliperta

di Giuliano Pisciotta

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il ricorso del centrocampista Domenico Aliperta contro la Nocerina. Il calciatore ha presentato documentazione relativa alla mancata corresponsione, da parte del club, della somma di 6800 euro quali arretrati dell'accordo sottoscritto nella passata stagione. La società non ha fatto pervenire all'organo giudicante alcuna controdeduzione. Dunque, entro 30 giorni da oggi il club dovrà corrispondere la somma dovuta ad Aliperta e certificare tutto alla Lega Nazionale Dilettanti, per evitare una penalizzazione in classifica all'inizio della prossima stagione.

