Nuove dimissioni in casa Nocerina: l'amministratore unico lascia il club

di Giuliano Pisciotta

L'avvocato Francesco D'Angelo da oggi non ricopre più la carica di amministratore unico dell'Asd Nocerina 1910. Il club, che prima della sosta natalizia aveva incassato anche le dimissioni del presidente Nicola Padovano, resta al momento senza un legale rappresentante. La nomina avverrà nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci, programma per il 15 gennaio prossimo. L'avvocato D'Angelo ha comunque specificato di tener fede, fino al termine del campionato, a tutti gli impegni gestionali presi all'inizio della stagione sportiva in corso.

