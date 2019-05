Prende forma il nuovo Avellino: in pole in attacco Evacuo e Castaldo

di Marco Ingino

C'era una volta una società che faceva fatica a convincere i calciatori a vestire la maglia biancoverde. Ricordi sgradevoli di tanti no, grazie che stridono con la bella favola di questi giorni. A differenza di quanto accadeva ai tempi della serie A con gli azzurri Domenico Marocchino e Franco Selvaggi o nel recente passato come l'ex felsineo Filippo Falco, giusto per fare qualche nome tra i tanti, adesso sono in tanti a bussare alla porta della società biancoverde accettando di mettersi addirittura in fila.



I primi ad essersi accomodati in sala d'attesa, aspettando con fiducia una risposta positiva, sono Giovanni Bucaro e Carlo Musa che hanno trionfato nel recente campionato di serie D. Allenatore e direttore sportivo, sebbene impegnati a regalare alla piazza una soddisfazione tricolore, andrebbero quanto prima incontrati per pianificare il futuro anche perché, a loro volta, sono in questi giorni pressati da quanti chiedono di restare, di venire o, semplicemente, di sapere che campionato l'Avellino intende disputare in serie C. Dalla bocca dei diretti interessati si è appreso che la riserva sarà sciolta dopo il 2 giugno. A ribadirlo è stato ieri pomeriggio Carlo Musa che, intervistato da TuttoPuglia, ha smentito di aver incontrato il patron del Taranto ma ha anche sottolineato come, «pur stando benissimo ad Avellino, incontrerà solo dopo la Poule Scudetto la proprietà per capire se sussistono le basi per portare avanti il progetto tecnico». Di conseguenza la domanda di radio mercato sorge spontanea: gli attuali calciatori dell'Avellino, che dal 30 giugno saranno tutti svincolati ad iniziare da Tribuzzi, aspetteranno altri dieci giorni senza guardarsi intorno?



