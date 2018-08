Portici corsaro allo Squitieri: Sarnese fuori dalla Coppa Italia

di Giuliano Pisciotta

Il Portici espugna il campo Felice Squitieri e accede al primo turno di Coppa Italia di Serie D. I vesuviani vincono col punteggio di 2-0, trovando l'uno-due decisivo nel primo quarto d'ora della ripresa. Mattatore di giornata, l'esperto attaccante Simonetti, in gol al 4' della ripresa su calcio di rigore e al 14' su assist di Carrafiello, subentrato a La Torre ad inizio ripresa.



La Sarnese dal canto suo non ha certo sfigurato, difettando però in cinismo poco prima del raddoppio del Portici, quando ha sprecato una ghiottissima opportunità che avrebbe rimesso in discussione la qualificazione al primo turno della manifestazione tricolore. Passano comunque i vesuviani, che al primo turno saranno ospiti del Gragnano.



Diverse le note positive per mister Pompilio Cusano, che continuerà a lavorare per far arrivare il suo giovanissimo gruppo al semaforo verde del campionato nelle migliori condizioni psico-fisiche per centrare un'altra salvezza in Serie D.

