Il Fasano fa festa a Ercolano: esordio amaro per Borrelli

di Raffaella Ascione

Esordio amaro sulla panchina granata per il neo tecnico ercolanese Pasquale Borrelli, chiamato . appena tre gioni fa - a rilevare in panchina Antonio Maschio. Nella gara d’esordio in campionato, i vesuviani cadono al Solaro sotto i colpi del Fasano: i pugliesi si impongono all’inglese nel segno di Corvino e Formuso (nella foto, a cua dell'Us Città di Fasano, il saluto delle due squadre al pubblico del comunale).



Il vantaggio biancoceleste arriva all’11’: velenosa la traiettoria disegnata da Corvino direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, che beffa l’estremo difensore granata Capasso. Pugliesi ancora pericolosi al minuto 19, sempre su calcio d’angolo: stavolta è Nadarevic a far correre un brivido alla retroguardia di casa: sfera di un nulla sul fondo. Si fanno vedere i padroni di casa al 35’ con Della Monica, che centra il palo sugli sviluppi di un corner di Tufano.



Nella ripresa, dopo il doppio, provvidenziale intervento di Guarnieri su Figliolia del minuto 22, i biancocelesti mettono in ghiaccio la gara al 39’ con Formuso che, servito da Ganci sul filo del fuorigioco, infila di precisione Capasso. Ultimo brivido a tre minuti dallo scadere: deviazione in area pugliese sugli sviluppi di un corner di Arciello - entrato poco prima a rilevare Ba – e sfera sulla traversa.



I granata di Borrelli torneranno a lavoro martedì sul sintetico del Solaro in vista del derby di Nola.

