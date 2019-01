Savoia, tre assenti a Francavilla e si cerca l'alternativa al Giraud

di Raffaella Ascione

Seduta di rifinitura questa mattina al Giraud per il Savoia (foto ufficio stampa), che dopo pranzo è partito alla volta della Basilicata in vista del match di domani contro il Francavilla in Sinni. Al Fittipaldi, mister Campilongo – squalificato – dovrà rinunciare a ben tre pedine. Si tratta di Marino, Del Sorbo (che ha intanto ripreso a lavorare sul campo) e D'Ancora. Il centrocampista ex Cavese si è fermato in settimana ed è ancora alle prese con gli esami clinici del caso.



Nel frattempo, la società resta costantemente impegnata nell’attività di ricerca di una nuova struttura idonea ad ospitare sia gli allenamento che le gare ufficiali dei bianchi, considerata l’indisponibilità del Giraud causa lavori in vista delle prossime Universiadi. La gara (terminata a reti inviolate) contro la capolista Picerno è stata l’ultima casalinga per gli oplontini, che dalla prossima contro il Pomigliano saranno di scena presso l’impianto che da qui a breve sarà ufficializzato dal club.

