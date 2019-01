Turris, beffa al fotofinish: non basta Longo, ko a Troina

di Raffaella Ascione

La beffa arriva in pieno recupero, ad una manciata di secondi dal triplice fischio. La Turris cade a Troina proprio nel momento in cui il pari, agguantato con un’inzuccata di capitan Longo, sembrava ormai acquisito.



Tre pesanti defezioni per mister Fabiano contro i siciliani: ai box il portiere D’Inverno ed i centrocampisti Vacca (squalificato) e Fabiano (infortunato). Tra i pali, dunque, l’ex Castrovillari Cellitti, mentre in difensa torna sin dal primo minuto Di Nunzio, poi costretto a dare forfait – anche lui – nella seconda frazione di gioco e rilevato da Lagnena. Linea mediana completamente reinventata: al fianco di Aliperta ci sono Franco e Fibiano (quest’ultimo poi rilevato dal classe 2001 Esposito).



Al Silvio Proto succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, animato da un deciso avvio del Troina e da tre nitide occasioni da gol prodotte dai corallini intorno alla mezz’ora, prima lungo l’asse Celiento-Addessi, poi con Longo, quindi con lo stesso Celiento.



Nella ripresa, il vantaggio rossoblù arriva al quarto d’ora con Adeyemo, che pesca il jolly dalla distanza con una conclusione che si insacca sotto l’incrocio. Costretta alla rimonta, la Turris si gioca il tutto per tutto: Fabiano propone Cunzi per Franco, schierando i suoi con il 4-2-4. Il pari arriva al minuto 40 con capitan Longo, che firma l’1-1 di testa, su traversone dalla destra. Poi il forfait di Cunzi, quindi il decisivo malinteso del minuto 49 tra Auriemma e Cellitti, con Lo Cascio che ne approfitta ed insacca per il definitivo 2-1.

