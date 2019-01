Gragnano granitico: pari in casa della capolista

di Raffaella Ascione

Maiuscola prestazione del Gragnano, che al Donato Curcio impone il pari a reti bianche alla capolista Picerno, ora pericolosamente avvicinata – il distacco è di una sola lunghezza – dal Cerignola. L’undici di Giacomarro prova sin da subito a dettare i tempi di gioco, ma i pastai tengono bene e non disdegnano anzi qualche sortita offensiva. La prima conclusione arriva al 20’: ci prova il lucano Esposito, che però alza troppo la mira; fa invece buona guardia Coletta sulla conclusione dalla distanza di Sorriso. Allo scadere della prima frazione di gioco – fortemente condizionata dalla pioggia battente –, doppio cambio per mister Giacomarro, costretto a richiamare in panca gli infortunati Bassini e D’Alessandro, al loro posto Gallon e Cerase.



Nella ripresa, nove minuti ed il Gragnano rischia di passare con un velenoso sinistro di Tascone che si spegne di un nulla sul fondo. Mister Giacomarro tenta il tutto per tutto: tra i pali il classe 2000 Fusco, così da inserire un altro elemento di “peso” – Kosovan – tra i calciatori di movimento. La Leonessa riesce però a rendersi pericolosa solo con conclusioni dalla distanza: ci provano prima Esposito e poi lo stesso Kosovan.



Il punto consente al Gragnano di portarsi a quota 21 in classifica, a tre lunghezze dal Nola. Prossimo avversario di scena al San Michele, il Taranto.

