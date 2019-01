Blitz Savoia a Francavilla: ​i bianchi agganciano il quinto posto

di Raffaella Ascione

Quattro punti in due gare per il Savoia di Campilongo. Dopo il pari interno contro il Picerno, i bianchi espugnano il Fittipaldi di Francavilla con una rete di Ausiello al 40’ della seconda frazione di gioco. Contro i sinnici, lo squalificato Campilongo (scontata l’ultima giornata di stop), deve rinunciare agli acciaccati D’Ancora, Del Sorbo, Marino e Scolavino.



È dei bianchi (foto a cura dell'ufficio stampa) la prima occasione del match. Corre il 9’ quando Costantino ci prova con un tiro a giro dal limite che sfiora l’incrocio dei pali. Al quarto d’ora Gatto lancia Rekik, che elude l’uomo e punta a rete, ma calcia sul fondo. Ci mette i pugni Savini al 21’ a sventare un’insidiosa punizione di D’Auria; attento l’estremo difensore biancoscudato tre minuti più tardi, in occasione della potente conclusione dalla distanza di Ragone. Al 23’ il Savoia perde Diakite – rimasto poco prima coinvolto in un duro scontro di gioco – per infortunio; al suo posto Ayina.



Nella ripresa, cinque minuti e Leonetti ci prova con una mezza girata che finisce alta sul montante. Alvigini tiene in gara i suoi con due decisivi interventi a sventare una conclusione ravvicinata di Rekik (11’) ed una punizione di Gatto (38’). Al 40’ il gol partita di Ausiello, lesto a ribattere in rete una respinta di Alvigini su conclusione di Tedesco. In pieno recupero, doppia occasione di marca sinnica con M. Grandis, che prima trova una decisiva deviazione in corner e poi – al 49’ – tutto solo, calcia sul fondo.



Tre punti d’oro per il Savoia, che aggancia il quinto posto a braccetto con Andria ed Altamura.

