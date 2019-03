di Antonino Siniscalchi

Prosegue la volata del Sorrento verso la salvezza. La vittoria esterna (3-1), nell'anticipo di oggi, sul campo del Francavilla consolida la striscia vincente, nonostante l'iniziale vantaggio dei padroni di casa, siglato al 19' con un destro di Matias Grandis dalla distanza. Forse l'azione viziata da un fallo di Lavopa su Guarro. Il Sorrento, tuttavia, riesce a riequilibrare le sorti della gara al 41' con De Rosa con una conclusione rasoterra nell'angolino basso del portiere dal limite dell'area. Il primo tempo finisce in parità. Al 7' della ripresa, tuttavia, rossoneri in vantaggio con Herrera, che realizza dal dischetto il calcio di rigore concesso al termine di un'azione travolgente dello stesso calciatore sudamericano. Sulle ali dell'entusiasmo, lo stesso Herrera raddoppia al 36' con un destro dai 16 metri che supera il portiere del Francavilla Boglic. La rete consolida il successo del Sorrento, al quarto successo consecutivo, tre in trasferta e uno in casa.

