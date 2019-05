Turris, in settimana l'assegnazione dei lavori per rifare il sintetico

di Raffaella Ascione

Terminati campionato e post season, la Turris aspetta adesso di conoscere l’esatto piazzamento in graduatoria ripescaggi. Corallini al momento sesti ma con la concreta possibilità di scalare qualche altra posizione: tutto dipenderà dall’esito delle finali in programma domenica (si giocherà su tre campi: Matelica-Recanatese; Lanusei-Latte Dolce e Modena-Reggiana). Nel frattempo, un punto fermo c’è. Ruota attorno al Liguori, necessariamente da mettere a punto non solo in chiave ripescaggio, ma anzitutto per garantire un futuro alla gestione Colantonio. Lo ha esplicitamente dichiarato il patron corallino al termine della netta vittoria in finale contro il Marsala. E proprio in chiave stadio, registrati in giornata significativi sviluppi.



Rifacimento sintetico – Scaduto il termine di cinque giorni accordato la scorsa settimana per consentire la verifica di alcune anomalie (sulle due migliori offerenti; un operatore non ha però provveduto alla necessaria documentazione), è stata predisposta quest’oggi la proposta di aggiudicazione. Le verifiche sull’aggiudicatario sono ormai in fase di completamento: si attende solo l’esito favorevole dall’Anac e poi – la notizia è attesa già per domani – interverrà la determina di aggiudicazione definitiva. A quel punto si procederà alla stipula dell’appalto ed alla consegna dei lavori (ipotizzabile entro fine settimana). Nella giornata di domani, il competente Ufficio comunale riceverà il legale rappresentante della società aggiudicataria per sottoporgli il cronoprogramma dei lavori, evidenziando la particolare urgenza che si accompagna all’esecuzione del nuovo tappeto di gioco. L’avvio dei lavori è quindi atteso per la prossima settimana.



Illuminazione e videosorveglianza – Domani sarà approvato in Giunta il progetto esecutivo. Lo step successivo sarà quindi rappresentato dal prossimo Consiglio comunale sull’assestamento di Bilancio (in programma giovedì 23 maggio), che dovrà deliberare l’impegno di spesa per la realizzazione degli interventi. Entro la prossima settimana, dunque, sarà indetta la gara.



Palazzina spogliatoi – Sbloccati i lavori per l’ultimazione della struttura, realizzata con fondi regionali in ottica Universiadi. Gli interventi saranno ultimati – al massimo – entro quindici giorni.

Nel corso di questa settimana, intanto, si provvederà al deposito della Scia antincendio, necessariamente parziale, restando al momento chiaramente escluse sia la nuova palazzina che la tribuna Strino: ultimata la palazzina ed ottenuto il dissequestro della tribuna, si procederà quindi all’opportuna integrazione.



