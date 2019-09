La Turris schianta la Vis Artena: a Colleferro basta un tempo

di Raffaella Ascione

Non c’è storia al Caslini di Colleferro. La Turris abbatte la Vis Artena con un autoritario tris firmato Aliperta-Da Dalt-Riccio e raccoglie fermi e convinti consensi all’esordio in campionato. Succede tutto nella prima frazione di gioco: dopo una prima, breve fase di studio, i corallini la sbloccano dagli undici metri con Aliperta e poi affondano i colpi; nel secondo tempo, l’undici dello squalificato Fabiano amministra con autorità il netto vantaggio, sfiorando a più riprese la quarta marcatura. A spingere i corallini, un settore ospiti letteralmente gremito: oltre 300 i sostenitori giunti da Torre del Greco, che hanno sostenuto incessantemente Longo e compagni, dispensando convinti applausi a fine gara.



Nel 4-3-3 corallino, a presidio del baby Lonoce tra i pali, linea difensiva composta dai centrali Di Nunzio e Riccio e dagli esterni Esempio e Giofré; in mediana Aliperta, Forte e Fabiano; in avanti Da Dalt ed Alma a supporto di Longo.

Dopo una ghiotta occasione targata Longo ed un’altra firmata Forte, la Turris passa con Aliperta, che realizza di precisione il penalty accordato per l’atterramento in area ai danni di Alma. Il raddoppio dieci minuti più tardi con Da Dalt, che dal limite infila Basile con una conclusione chirurgica su assist di Alma. Giochi virtualmente chiusi quattro minuti più tardi, quando Riccio risolve d’opportunismo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di una punizione di Aliperta lungo l’out destro. Sussulto dei padroni di casa al 40’, quando Delgado – su punizione – centra il palo; due minuti più tardi è però ancora la Turris a sfiorare il gol con Alma: sfera sul fondo per questione di centimetri.



Nella ripresa, una manciata di secondi e Longo pareggia il numero dei legni: la sua conclusone velenosa si stampa sul palo interno. Dopo un tentativo di testa di Riccio, D’Angeli ci prova per la Vis Artena, calciando di poco alto sulla traversa. Quindi la girandola di sostituzioni: nella Turris entrano Franco per Forte, Celiento per Da Dalt, Prevete per Aliperta, Varchetta per Alma e Del Prete per Fabiano. I corallini si sistemano quindi con 3-5-2 e continuano a macinare gioco ed occasioni. Si comp0lica ulteriormente la domenica dei laziali al minuto 34, quando Ciotoli rimedia il rosso diretto per un’entrataccia ai danni di Franco.



A fine gara piovono consensi dal settore ospiti. E domani scatta un’altra partita, quella in chiave Liguori: in Comune si tornerà infatti a discutere della possibilità di concedere l’impianto alla Turris per gli allenamenti.

