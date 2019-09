Savoia ko a Cittanova: «Dobbiamo adeguarci alla categoria»

di Raffaella Ascione

Non basta una perla su punizione del solito Cerone. Il Savoia ne prende due a Cittanova – complice anche la doppia inferiorità numerica – e perde quota rispetto alle prime della classe, con Palermo ed Acireale che viaggiano a vele spiegate.

Nel consueto 4-3-1-2 oplontino, c’è Gatto in cabina di regia, con Cerone nella trequarti, ad ispirare il tandem offensivo Diakitè-Orlando. L’assetto tattico dei bianchi deve necessariamente variare al minuto 12, quando Diakite è costretto al forfatit a causa di un infortunio al braccio: mister Parlato gioca a questo punto la carta Guastamacchia e sistema i suoi con il 3-5-2.



Al quarto d’ora il Savoia ci prova con Orlando, che però impatta debolmente di testa, con Spataro in facile presa; una manciata di minuti più tardi finisce invece di un nulla sul fondo la conclusione a giro di Tascone. Alla mezz’ora abile l’estremo difensore calabrese a smanacciare sull’insidiosa conclusione di Cerone. Si complica la domenica dei bianchi allo scadere della prima frazione, quando il direttore di gara mette fine alla gara di Guastamacchia con il rosso diretto.



Nella ripresa, due minuti e il Savoia la sblocca col solito Cerone, che fa 1-0 direttamente su punizione. Alla lunga sono però i padroni di casa a guadagnare metri, mantenendo più o meno costantemente il pallino del gioco. E così, dopo due interventi dubbi nell’area giallorossa – su cui il direttore di gara lascia correre – arriva alla mezz’ora il pareggio della Cittanovese con Garcia. Nell’occasione altro rosso per i bianchi, costretti in nove per l’espulsione di Oyewale. Il gol partita dei padroni di casa arriva al 36’: lo firma Tripicchio con una conclusione al volo.



«Abbiamo creato abbastanza – commenta nel post partita mister Parlato – ed anche in dieci contro undici abbiamo gestito il possesso palla. Errori arbitrali? Non tocca a me parlarne, bastano le immagini. Dobbiamo adeguarci alla categoria ed al sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA