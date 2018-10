Offesa all'assistente dell'arbitro: due turni a Siciliano della Sarnese

di Giuliano Pisciotta

Un'espulsione nelle ultime battute di gara ed è arrivata, puntuale, la squalifica del giudice sportivo. La Sarnese perde per due giornate l'esterno Simone Siciliano. Il difensore ha subito un cartellino rosso diretto negli ultimi minuti del match di domenica scorsa contro il Cerignola.



Stando al referto del direttore di gara, Siciliano è stato espulso per aver rivolto una frase offensiva a uno degli assistenti del direttore di gara. L'atleta salterà dunque due importanti scontri diretti per i sarrastri, contro l'Ercolanese e in casa contro il Gragnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA