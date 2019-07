Onda dice ancora sì al Portici: «È la nostra baby bandiera»

di Raffaella Ascione

La sua conferma arriva a distanza di poco meno di un mese da quella di un altro protagonista della passata stagione. Giuseppe Onda, trequartista mancino classe 1998, ha detto nuovamente sì al Portici. Fino allo scorso campionato rientrava nella batteria degli under; da quest’anno sarà a tutti gli effetti un veterano del gruppo, anche in considerazione dell’esperienza ormai acquisita sul campo a dispetto della giovane età. Entusiasti i toni con cui il club azzurro ha annunciato la conferma dell’attaccante, che «può essere considerato ormai a tutti gli effetti un’autentica bandiera del Portici 1906».



È stata nel frattempo indetta per giovedì – alle 18 – presso la sede del club in via Libertà, «una conferenza stampa cui prenderanno parte il presidente Lorenzo Ragosta, mister Mauro Chianese, il nuovo acquisto Antonio Arpino ed i primi confermati Giovanni Nappo e Giuseppe Onda». L’incontro sarà aperto anche ai tifosi e rappresenterà l’occasione per illustrare alla piazza obiettivi e propositi in vista della prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA