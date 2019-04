Orgoglio Granata: il Cerignola impatta al Vallefuoco

di Raffaella Ascione

Risultato a sorpresa al Vallefuoco di Mugnano. Prestazione gagliarda della già retrocessa Granata di mister Maschio, che riesce nell’impresa di fermare sul pari il Cerignola, seconda forza del campionato (foto ufficio stampa pugliese). Un pareggio che arriva nella giornata in cui il Picerno centra la storica promozione in Serie C, nonostante sulla gara del Curcio pesi adesso il ricorso preannunciato dal Taranto per la presunta aggressione subita dai tesserati ionici Croce, Favetta e Manzo.

Al Vallefuoco sono gli ospiti a creare le prime insidie sotto porta, ma Marino fa buona guardia – in due circostanze – sul bomber Lattanzio. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate e senza troppe emozioni; per il fischio d’inizio della ripresa – considerata la necessaria concomitanza – bisogna attendere che si sblocchi la situazione al Curcio, dove la tensione fra Picerno e Taranto diventa consistente. Dopo un’attesa di oltre mezz’ora, riprende quindi il match fra partenopei ed ofantini. Ospiti subito pericolosi con Foggia, che di testa centra la traversa, ma all’8’ sono i vesuviani a trovare il vantaggio con Falivene. La resistenza granata comincia a sgretolarsi a dieci minuti dal termine, quando capitan Tufano lascia i suoi in inferiorità numerica per rosso diretto. Il Cerignola mette in campo le ultime energie ed al 41’ riagguanta il pari, propiziato da un penalty di Loiodice: neutralizza Marino, che nulla può, però, sul tap-in di Foggia.

