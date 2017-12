di Danilo Sorrentino

Se a Bisceglie si era ritornati indietro di due mesi, contro il Cosenza la macchina del tempo si è riavvolta sino all'inizio del campionato, quando la Paganese era insicura, creava poco e subiva gol alquanto evitabili. Per l'ultima gara del 2017 la Paganese decide di sfoggiare l'abito dei tempi peggiori, rendendo la vita sin troppo agevole al Cosenza che riscatta la sconfitta dell'andata e serve un 2-0 che fa ripiombare gli azzurrostellati nella crisi. Cosa sia accaduto nelle ultime due settimane non è dato saperlo, sembra sconosciuto anche agli stessi protagonisti e ad un Favo che non sa più a che santo appellarsi. A Bisceglie almeno c'era stato un briciolo di reazione nel secondo tempo, dopo aver cestinato la partita nella prima mezz'ora. Oggi, dopo l'1-0 di Bruccini mancavano ancora 80', eppure le occasioni da parte della Paganese sono state tendenti allo zero. E ne risente la classifica, al momento abbastanza complicata: azzurri a -5 dalla zona salvezza diretta.



Un gol nato da una disattenzione sull'out destro (Picone ha vissuto un primo tempo da incubo, tanto che è stato sostituito all'intervallo) e da una discesa di Calamai a premiare l'ottimo inserimento sul secondo palo di Mirko Bruccini, alla seconda rete di fila. Nel primo tempo altre occasioni per il Cosenza che arrotonda a metà ripresa, con il meritato 2-0 dei silani arrivato sull'ennesima dormita difensiva su un calcio d'angolo, con D'Orazio solissimo in area di rigore.

