Palloncini bianchi per Cristian: l'appello dei tifosi dell'Ercolanese

di Raffaella Ascione

Palloncini bianchi invece dei soliti botti di fine anno. Questo l'appello dei tifosi dell'Ercolanese in memoria del piccolo Cristian, strappato alla vita a soli 3 anni. Una tragedia, quella che ha colpito la famiglia Corso, che ha profondamente scosso l'intera città degli Scavi.



I genitori del piccolo, originari proprio di Ercolano, sono da anni residenti a Bagnolo Mella, nel bresciano. Quando si è consumata la tragedia, Cristian era con i suoi ad Ercolano, in occasione delle festività natalizie. Il piccolo è morto venerdì mattina al Santobono, dopo una seconda, disperata corsa in ospedale. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso a causa di forti dolori addominali. Quindi l'ecografia dall’esito negativo, che ha indotto i sanitari a non disporre alcun ricovero. Solo una terapia a base di farmaci. La situazione è poi degenerata il venerdì mattina, quando Cristian è stato di nuovo trasportato d'urgenza presso il nosocomio partenopeo. È morto per arresto cardiaco all'arrivo in ospedale. Avviate due indagini, una interna, da parte della direzione dell'ospedale, l'altra dalla Procura di Napoli.



Numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia del piccolo. Oltre al sindaco Buonajuto, anche l'Ercolanese ha tenuto ad esprimere la propria vicinanza ai genitori del piccolo. Nando, il padre di Cristian, anni fa ha militato proprio nel club granata.

Dai tifosi, adesso, la speciale iniziativa che mira a coinvolgere tutta la città. Palloncini bianchi per Cristian, volato in cielo troppo presto.

