Pannitteri riprende la Nocerina: pari al San Francesco contro il Locri

di Giuliano Pisciotta

Pari all’esordio per la Nocerina: al San Francesco finisce 1-1 contro il Locri per effetto delle reti – una per tempo – di Simonetti e Pannitteri. Solito 3-5-2 per i molossi: mister Viscido propone Ruggiero in mediana; in avanti la coppia Simonetti-Orlando.



È degli ospiti la prima incursione. Al 32’ Caruso semina il panico nell’area nocerina, superando in scioltezza tre difensori , ma calcia debolmente tra le braccia di Scolavino. Il vantaggio molosso arriva al 39’: Simonetti è lesto a profittare di un errato disimpegno del portiere ospite, arpionando la sfera ed insaccando con una precisa conclusione. Allo scadere della prima frazione di gioco ci mette una pezza Scolavino, smanacciando in corner l’insidiosa punizione di Libri.



Nocerina subito pericolosa ad inizio ripresa con un tiro cross di Odierna, su cui fa buona guardia Pellegrino. Il pari calabrese arriva al 12’: nulla può il portiere molosso sul millimetrico tiro a giro nel sette di Pannitteri. La rete rinvigorisce il Locri, che guadagna progressivamente campo, agevolato anche dall’inferiorità numerica cui sono costretti i molossi per effetto del doppio giallo rimediato al quarto d’ora da Vatiero. Baccileri sfiora il bis per gli ospiti, mentre per i molossi ci prova allo scadere di testa Cioffi.



Non trattiene l’’emozione il legale rappresentante della Nocerina Bruno Iovino, che al gol di Simonetti si lascia andare ad un pianto liberatorio. «Il primo punto di una stagione che sarà di sofferenza, grinta e lotta, fino all'ultimo secondo»: così al termine del match il dirigente molosso.

