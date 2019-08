Parlato avverte il Savoia: «Al Partenio serve umiltà»

di Raffaella Ascione

Stop alle 19 di oggi alla prevendita dei tagliandi d’ingresso per il match d’esordio del Partenio Lombardi contro il San Tommaso. Nella giornata di domani – come ribadito dal Savoia con una nota ufficiale – i botteghini del settore ospiti dell’impianto irpino resteranno chiusi.



Questa mattina, intanto, nel corso della conferenza stampa svoltasi a margine della seduta di rifinitura, il tecnico biancoscudato Carmine Parlato ha lanciato un messaggio ben chiaro ai suoi.



«Occhio al San Tommaso. Una neopromossa, è vero, ma in ogni caso una squadra ben allenata e con calciatori esperti in rosa. Avrà dalla sua sicuramente grande entusiasmo, tanto più che si tratta della prima di campionato. Abbiamo provato e riprovato varie situazioni di gioco per cercare di metterli in difficoltà. Giocheremo su un campo molto largo, dovremo essere attenti in entrambe le fasi di gioco. Osuji trequartista? Grazie alla Società, abbiamo acquisito tutti calciatori che conoscevamo già. Osuji, l’anno scorso, alla Reggiana ha praticamente giocato sempre in quel ruolo. Wilfred è un calciatore polivalente ma è all’intera squadra che bisogna guardare. Domani dovremo scendere in campo con la massima umiltà per farci trovare pronti al debutto. Diakitè è recuperato, gli altri stanno bene e sono disponibili. Rondinella terzino? Si sta impegnando, è migliorato tantissimo e sta cercando, con spirito di sacrificio ed abnegazione, di capire alcuni dettagli di questo ruolo. Più si gioca e più la condizione migliora: domani vogliamo tornare a casa con una bella prestazione, i 3 punti vanno meritati».



Ventidue i calciatori convocati per l’esordio del Partenio Lombardi di Avellino.

Portieri: Volzone, Prudente;

Difensori: Poziello, Dionisi Guastamacchia, Esposito, Ruocco, Oyewalle, Rondinella;

Centrocampisti: Gatto, Luciani, Osuji, Giunta, Liguoro, Tascone, Mancini;

Attaccanti: Abayian, Cerone, Diakite, Giacobbe, Rekik, Paudice.

