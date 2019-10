Savoia, Parlato: «Serve lucidità» In attacco arriva Scalzone

di Raffaella Ascione

Ventinove presenze nella passata stagione, condite da tre reti: Angelo Scalzone, attaccante classe 1989, è un nuovo calciatore del Savoia.

«Non credo ci sia bisogno di presentazioni – ha esordito in conferenza il diesse Mignano – per uno come Scalzone. Crediamo fermamente nell’uomo, prima ancora che nel calciatore. Angelo è deciso e concentrato: vuole fare bene per lui, per la squadra e per quell’angelo che ha in cielo. Nel giro di una settimana il Savoia ha tesserato due elementi di spessore come Coppola e Scalzone: abbiamo rabbia che dobbiamo tradurre in carica positiva. La nostra rosa non è affatto inferiore alle altre. Dobbiamo dare le dovute soddisfazioni ai presidenti Annunziata e Mazzamauro, ed ai nostri tifosi che ci seguono ovunque, dando sempre il massimo».



Quindi il neo calciatore oplontino. «Mi adatto in campo, ho ricoperto un po’ tutti i ruoli lì davanti. Se sono pronto? Mi stavo già allenando da tempo, in attesa della chiamata giusta. Sto abbastanza bene, anche se magari non ho il ritmo partita alla pari degli altri. Torre Annunziata? Non mi piace fare proclami, alla fine parla sempre il campo. Quando ti chiama il Savoia non serve altro per convincersi: ci abbiamo messo pochissimo per trovare l’accordo».



Tiene alta la tensione dei suoi in vista del Roccella, il tecnico biancoscudato Parlato. «Prima ancora che il sistema di gioco, conterà badare e contenere l’aspetto emotivo, eventuali errori nostri, degli avversari o della terna arbitrale. Dobbiamo adeguarci all’andamento della partita. Ai ragazzi ho detto che non dobbiamo innervosirci, concentrandoci solo su di noi e giocando con lucidità. Roccella catenacciaro? Molto simile alle squadre che abbiamo fin qui affrontato al Giraud. Rispettiamo il Roccella, ma non possiamo né vogliamo fermarci e recuperare le nostre caratteristiche in campo. Bisogna guardare avanti, non ci piangiamo addosso: domani chi andrà in campo dovrà essere un blocco unico e scardinare la difesa avversaria. Coppola e Scalzone? Il portiere è più avanti perché conosce di più il gruppo, Angelo è arrivato stamattina. La cosa importante è che siano disponibili entrambi. Osuji? Ha messo benzina nelle gambe, è a disposizione».

