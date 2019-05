Pazza Turris: vittoria all’ultimo secondo, in finale c’è il Marsala

di Raffaella Ascione

Un colpo di testa di Varchetta sette minuti oltre il 90’ fa esplodere il Liguori e consente alla Turris di battere un ostinato Castrovillari, staccando il pass per la finale playoff. Si giocherà contro il Marsala (vittorioso sul Portici), ancora a Torre del Greco. E nel frattempo, dopo quella che ha consentito di disputare al comunale la semifinale contro il Castrovillari, il patron corallino Antonio Colantonio tenterà un’ulteriore impresa: liberare dal vincolo del sequestro la tribuna Strino.

Contro i calabresi di Marra, si mette subito bene per la Turris, che dopo appena un minuto si porta in vantaggio con Longo, che va in pressione sul portiere Caparro e lo costringe all’errore sul rinvio: la sfera carambola sull’attaccante e si insacca per l’1-0 Turris. Dopo un’occasione di marca calabrese – Castrovillari pericoloso con un’azione insistita sulla sinistra – la Turris divora tre nitide palle gol nel giro di un quarto d’ora. Prima Addessi va di piattone dopo un numero in area, trovando la decisiva deviazione in corner di Caparro, poi Longo – su assist proprio di Addessi – calcia sopra il montante da ottima posizione, quindi con lo stesso capitano e con Celiento, che ci prova due volte in rapida sequenza, trovando la decisiva deviazione di un difensore avversario.



Altra storia nel secondo tempo. Sono chiare fin dalle primissime battute le intenzioni del Castrovillari, che aveva preso a guadagnare metri già nella parte finale della prima frazione. Subito due occasioni targate Puntoriere, entrato a rilevare Fioretto, con Casolare a fare buona guardia. Poi il palo esterno di Miocchi, che è di fatto il preludio al gol. Il pari calabrese arriva al minuto 21: è di Lomasto l’inzuccata sugli sviluppi di un corner che vale l’1-1. Nemmeno un minuto ed il Castrovillari la ribalta. Con un altro colpo di testa, stavolta di Forgione, sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. La Turris – incappata nella prestazione più opaca tra le mura amiche – sembra non averne e mister Fabiano corre ai ripari. Dentro Aliperta, fuori Franco; quindi Guarracino a rilevare Vacca. Le occasioni fallite da Di Nunzio e Longo (praticamente un rigore in movimento) sembrano preludere ad una inesorabile sconfitta. Fino al minuto 47, quando il capitano corallino, infortunatosi in precedenza ed ancora in campo stringendo i denti prima dell'inevitabile sostituzione, trova la zampata vincente all’altezza del secondo palo su cross di Guarracino. Poi, al minuto 52, Varchetta svetta sugli sviluppi di un corner e fa impazzire il Liguori. La Turris è in finale. AFfronterà il Marsala al Liguori tra una settimana.



«Progetto in discussione se avessimo perso? Assolutamente no. Una sconfitta – commenta il presidente Colantonio – avrebbe certamente determinato un umore diverso, ma io non mi arrendo, ve l’ho dimostrato. Cosa ho provato? Se le partite cambiano in questo modo, qualcosa di magico deve esserci. Io so qual è la magia. La vivo tutte le notti prima di una partita importante, quindi anche ieri sera. La nostra magia è il Liguori, la nostra casa».

