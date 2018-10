Rischio ingorgo a Castellammare: niente Gragnano per i tifosi Savoia

di Raffaella Ascione

Come un fulmine a ciel sereno, è stato notificato questa mattina il provvedimento prefettizio che dispone il divieto di trasferta a carico dei tifosi del Savoia in vista del derby - in programma domani pomeriggio al San Michele - contro il Gragnano.



La misura richiama «la lettera del 25 ottobre con cui il Questore ha proposto che l'incontro si disputi in assenza di tifoseria ospite». Alla base della misura restrittiva, anzitutto «l'acerrima rivalità tra le tifoserie delle due squadre, aggravatasi in seguito ai numerosi episodi accaduti nelle passate stagioni calcistiche e di ulteriori fatti di violenza registrati anche di recente». Poi un'ulteriore argomentazione, che tiene conto «della prevista presenza di circa 500 tifosi della squadra ospite, i quali, a causa della chiusura della Statale SS 145... per raggiungere il campo sportivo dovrebbero necessariamente transitare per il comune di Castellammare di Stabia, con possibili riflessi negativi sul piano dell'ordine pubblico».



Laconica la reazione del club biancoscudato, che attraverso la propria pagina social ha denunciato come «ancora una volta» il calcio abbia perso.



Sulla vicenda è intervenuto anche il Gragnano, esprimento «profondo rammarico per il divieto di trasferta. Una decisione che ancora una volta penalizza oltremodo la due società ma soprattutto il nostro club, anche dal punto di vista economico, data la prevista affluenza dei tifosi ospiti. Un provvedimento che non tiene conto dei buoni rapporti tra le due tifoserie, dimostrati ancora una volta dalla presenza dei tifosi gragnanesi allo stadio Giraud per la gara di Coppa Italia del mese scorso. Ancora una volta a perdere è solo lo sport che tutti amiamo».

