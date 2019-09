Petardi e minacce agli avversari: Nocerina multata, stop per Matrone

di Giuliano Pisciotta

Il Giudice Sportivo di Serie D ha inflitto alla Nocerina un'ammenda di 600 euro relativamente alla gara esterna di domenica scorsa contro il Brindisi. Il club è stato multato per il comportamento dei propri sostenitori che - si legge nel dispositivo - «in campo avverso hanno introdotto ed utilizzato nel settore loro riservato, materiale pirotecnico (due petardi e un fumogeno), nonché rivolto al termine della gara, espressioni offensive e minacciose all'indirizzo del sodalizio avversario».



Salterà la prossima gara interna col Foggia il terzino Matrone, espulso per doppia ammonizione nella gara disputata allo stadio Fanuzzi. E a proposito del match coi dauni, la Questura di Salerno si pronuncerà nelle prossime ore relativamente a possibili restrizioni da destinare ai supporters foggiani. Il Comitato di Analisi e Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive dovrà infatti decidere il da farsi, visto l'input arrivato dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno relativo ai possibili profili di rischio per l'incontro.



La dirigenza della Nocerina ha intanto aperto la prevendita, limitatamente ai biglietti destinati ai sostenitori di casa. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Centrale (poltroncine rosse): 13 euro in prevendita, 15 euro al botteghino. Ridotto (dai 13 ai 17 anni, donne e over 65): 10 euro.

Tribuna Laterale: 8 euro in prevendita, 10 euro al botteghino. Ridotto (dai 13 ai 17 anni, donne e over 65): 5 euro.

I tagliandi sono disponibili fino alle ore 13.30 di domenica 15 settembre, presso i punti vendita Futuransa delle due Nocera. Dalle ore 13.45 di domenica i biglietti saranno disponibili presso il botteghino del “PalaCoscioni”.

