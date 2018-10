Pirotecnico 2-2 a Bitonto, Squillante: «Savoia gagliardo»

di Raffaella Ascione

Una Savoia gagliardo – a dispetto di infortuni e cartellini rossi – torna con un punto prezioso da Bitonto. Al Città degli Ulivi finisce 2-2: prima il vantaggio oplontino, poi la remuntata pugliese, quindi il sigillo di Tedesco, che consente ai suoi di agguantare il pari definitivo (fotoa cura dell'ufficio stampa pugliese).

Gara subito in salita per i bianchi, che al quarto d’ora perdono per infortunio Ausiello: al suo posto Ruci. Due minuti e il Savoia la sblocca con Gatto, a segno con una pregevole conclusione al volo sugli sviluppi di una punizione di Alvino. Immediato il pari del Bitonto, che al 16’ trova l’1-1 con Fiorentino, sulla cui punizione nulla può Savini.



Nella ripresa, 8 minuti ed il Savoia si ritrova in 10 per il doppio giallo – due cartellini in rapida sequenza – rimediato da Cacace. Ne approfitta dunque il Bitonto, che dopo 10 minuti trova il vantaggio con Turitto, abile a fiondarsi sulla respinta di Savini sul tiro-cross di Biason dalla destra. Dopo i tentativi di Del Sorbo (conclusione dal limite) e Gatto (su punizione), è Tedesco – al 34’ – a trovare il gol del pari: l’attaccante va di testa su corner di Alvino ed insacca per il definitivo 2-2. Allo scadere, il rosso rimediato da Gatto – anche in questo caso per somma di ammonizioni – che costringe i suoi alla doppia inferiorità numerica.



«Un pari eccezionale contro un ostico avversario. Encomiabile lo spirito che i ragazzi hanno messo in campo, riuscendo a recuperare lo svantaggio a dispetto di infortuni e cartellini rossi»: così a fine gara il tecnico oplontino Gigi Squillante.

