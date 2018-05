Turris, per i playout al Liguori 150 biglietti per i tifosi dell'Aversa

di Raffaella Ascione

Cresce l’attesa lungo l’asse Torre del Greco-Aversa in vista della decisiva gara play-out in programma domenica al Liguori (fischio d’inizio alle ore 16). Nella giornata di ieri la Turris ha ufficialmente avviato la prevendita dei tagliandi d’ingresso, disponibili – al prezzo unico di 5 euro; ingresso gratuito invece per donne ed under 14 – presso i due punti vendita cittadini abilitati: il Salone Barbando di Armando Di Rosa (angolo via Mazzini) ed il Club Turris di piazza Luigi Palomba.



Con una nota ufficiale, la società corallina ha nel frattempo comunicato l’avvio della prevendita anche per i tifosi normanni, che potranno acquistare (al costo di 5 euro, oltre diritti di prevendita) i biglietti per la curva Vesuvio presso la rivendita Ticketteria (via Gemito n. 81, Caserta).

Centocinquanta i biglietti a disposizione dei sostenitori ospiti.

