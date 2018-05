Play-out, impresa Frattese: il blitz a San Severo vale la salvezza

di Raffaella Ascione

Un successo dal sapore d’impresa. Arciello e Signorelli firmano il blitz nerostellato al Ricciardelli: una vittoria che vuol dire salvezza per la Frattese e che spedisce in Eccellenza il San Severo, cui non basta la rete allo scadere di Formuso. Erano tutti per i dauni i favori del pronostico alla vigilia, se non altro per il fatto che i giallogranata avevano a disposizione due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season. Ed invece i ragazzi di mister Maschio sono riusciti nell’impresa di annullare il gap.



Al Ricciardelli la sblocca Arciello dopo undici minuti; generosa la reazione dei padroni di casa, che producono la più nitida occasione da gol allo scadere della prima frazione di gioco, quando Palumbo – dopo tre conclusioni murate dalla difesa nerostellata – si vede respinto da Patella un velenoso colpo di tacco.

Nella ripresa, il raddoppio di Signorelli al 12’, poi si erge ancora a protagonista l’estremo difensore nerostellato Patella, neutralizzando un penalty calciato da Formuso. Al 34’ Frattese ad un passo dal tris: è il palo a dire di no ad Esposito.



Assicuratasi la permanenza in categoria, il club – dopo il passaggio di consegne nelle mani dell’avvocato Todisco, con tanto di annuncio del trasferimento del titolo – potrà dunque programmare il nuovo corso a Ponticelli.

