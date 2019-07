Poker di acquisti per la Nocerina: tre esperti e un under dallo Spezia

di Giuliano Pisciotta

Prende ulteriormente forma la Nocerina versione 2019-2020. Il tecnico Nello Di Costanzo accoglie da oggi in gruppo altri quattro atleti, dei quali tre calciatori più esperti e un under.



Il giovane in età di Lega è Mattia Sabato Romano, difensore classe 2002 che giunge in prestito dallo Spezia: coi liguri ha disputato il campionato Under 17 nella scorsa stagione.



In retroguardia ci sarà anche Marco Ciampi (classe 1992; nella foto), centrale difensivo e all’occorrenza impiegabile anche sull’out di destra. Cresciuto nel vivaio del Benevento, ha assaggiato la Serie D a Teramo e la Serie C col Sorrento, prima di scendere di categoria in Eccellenza: nella scorsa stagione, dopo una prima parte all’Audax Cervinara, il neo-acquisto rossonero è passato alla Frattese nello scorso mese di febbraio.



Rinforzato anche il centrocampo con l’arrivo del mediano Lucio Boris Di Lollo, classe 1993, con una lunga esperienza in Serie D con le maglie di Olympia Agnonese (7 stagioni), Notaresco e Castelfidardo. Per Di Lollo anche qualche apparizione in C, con le casacche di Aprilia e L’Aquila.



A completare il poker di novità c’è l’esterno offensivo Lorenzo Liurni, classe 1994, proveniente dall’Aglianese. Tanta Serie D per lui, tra le file di Aglianese, Monterosi, Trestina e Castel Rigone, squadra con cui ha vinto il campionato nell’annata 2012-2013. Doppia parentesi in Serie C, con lo stesso Castel Rigone (2013-2014) e con il Prato nel 2017-2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA